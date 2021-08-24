Директора казанской фирмы обвиняют в уклонении от налогов почти на 50 млн рублей

На 43-летнего директора ООО «Центр Спецтехники» возбудили уголовное дело за уклонение от налогов в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в 2016-2019 годах руководство фирмы вносило в налоговые декларации ложную информацию о взаимоотношениях с 8 контрагентами. Тем самым они уклонились от уплаты налогов на сумму более 49 млн рублей.

Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства инцидента.