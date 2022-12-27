На директора фирмы из Татарстана возбудили дело за уклонение от налогов на 17 млн рублей

Сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Альметьевске установили, что директор одной из фирм республики уклоняется от налогов.

Руководитель организации вносил в налоговые декларации ложные сведения, тем самым уклонился от налогов на более 17 миллионов рублей.

На него возбудили уголовное дело за уклонение от налогов. Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет о компании ООО «Квинтал». 43-летний директор организаций вносил в декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 12 контрагентами.