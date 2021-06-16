На директора фирмы из РТ возбудили дело за уклонение от налогов на 48 млн рублей

60-летний руководитель компании из Татарстана подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в 2016-2018 годы он предоставил в налоговую инспекцию ложную информацию о сделках с пятью контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налгов на общую сумму более 48,4 млн рублей.

Директора удалось задержать сотрудникам следственного комитета и оперативникам УЭБ и ПК МВД по РТ. На него завели дело за уклонение от налогов. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.