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Ру Тат
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16 июня 2021  09:42
Павел Климчак

На директора фирмы из РТ возбудили дело за уклонение от налогов на 48 млн рублей

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60-летний руководитель компании из Татарстана подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в 2016-2018 годы он предоставил в налоговую инспекцию ложную информацию о сделках с пятью контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налгов на общую сумму более 48,4 млн рублей.

Директора удалось задержать сотрудникам следственного комитета и оперативникам УЭБ и ПК МВД по РТ. На него завели дело за уклонение от налогов. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#уголовное дело #уклонение от уплаты налогов
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