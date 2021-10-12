На директора челнинского кранового завода завели дело за неуплату 404 млн рублей налогов

Следствие полагает, что в 2016-2019 годы 50-летний директор АО «Набережночелнинский крановый завод» предоставлял в налоговую инспекцию документы, в которых указал ложные сведения о сделках с 9 «техническими» контрагентами. Таким образом, он мог уклониться от уплаты налогов на 404 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники СУ СКР по РТ и УФСБ России по РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Сейчас на предприятии проводится обыск, изымается документация. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.