На дипломах о среднем профобразовании появятся QR-коды

С 2023 года на дипломах о среднем профессиональном образовании будут размещаться QR-коды. Ожидается, что это, как и в случае с аттестатами, защитит документ от подделки, сообщается в приказе Минпросвещения.

Уточняется, что код расположится на оборотной стороне бланка.

«В нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула размещается белое поле в форме квадрата размером 30 мм на 30 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки», — говорится в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с 1 марта.