На DigitalSkills 2023 в Казани приедут 47 участников из Китая, Казахстана и Узбекистана

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

С 20 по 23 сентября в столице Татарстана, в МВЦ «Казань Экспо», состоится V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. Участниками соревнований станут 338 айтишников, причем не только из России, но и из дружественных иностранных государств. Состязания будут проводиться по 30 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий.

На участие в чемпионате подавали заявки сотрудники предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также студенты учреждений высшего и среднего образования.

В очном формате будут состязаться друг с другом 47 конкурсантов из Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Участники из Армении, Беларуси, Бразилии, Ганы, Индии, Индонезии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Филиппин и ЮАР, а также из тех же Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, выступят в дистанционном формате.

«Победителей определят одновременно в трех зачетах: общем российском, международном зачете в формате „лучший от страны“ с участием иностранных и лучших российских конкурсантов по соответствующим компетенциям и зачете для участников дистанционных соревнований», — отметили в пресс-службе DigitalSkills 2023.

Профессиональное мастерство конкурсантов будут оценивать более 250 экспертов, из которых 24 представляют зарубежные страны.

В этом году на чемпионате впервые будут оцениваться такие навыки, как «Интеллектуальной обработки изображений», «Цифровые производства» и «Современные и перспективные сети мобильной связи (5G)».

Участникам предстоит разработать нейронную сеть, выполняющую распознавание изображений и обнаружение объектов. Также необходимо разработать API, позволяющий нейросети взаимодействовать с приложением для обнаружения объектов.

На этапе «Современные и перспективные сети мобильной связи» конкурсанты будут выполнять задания, связанные с моделированием радиотехнического устройства.

В соревнованиях по компетенции «Цифровое производство» участники должны будут объединиться в команды и внедрить роботизированный процесс для самокатов.

Чемпионат будет открыт для посещения гостей. Все желающие смогут посмотреть на состязания профессионалов и познакомиться с актуальными профессиями в сфере высоких технологий.

Предполагается, что соревновательную площадку посетят около 10 тыс. школьников старших классов и студентов. Для них будут организованы экскурсии и профориентационные активности в форматах интерактивных стендов.

Организаторами первенства в 2023 году выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство Республики Татарстан и Агентство развития профессий и навыков. DigitalSkills 2023 пройдет в дни проведения международного форума Kazan Digital Week 2023.

Чемпионат проводится по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на реализацию мер федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».