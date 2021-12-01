На Digital Innopolis Days обсудят экспорт цифровых технологий РФ и трансформацию регионов

Завтра в Иннополисе стартует масштабный форум, посвященный цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, Digital Innopolis Days. Планируется, что его участниками станут глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители «Росатома», МГИМО и НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба Правительства Татарстана.

Главными темами обсуждения на площадке станут цифровые технологии в приоритетных отраслях экономики и соцсферы, экспортный потенциал российских цифровых технологий, цифровая трансформация субъектов РФ, а также цифровой суверенитет и кибербезопасность страны.

«Одна из главных тем посвящена развитию Опорного образовательного центра, созданного в рамках реализации федерального проекта „Кадры для цифровой экономики“ национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“ на базе Университета Иннополис в 2020 году», — отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина РТ.

Центр занимается обучением профессоров и преподавателей российских вузов цифровым знаниям, внедрением цифрового компонента в основные образовательные программы в разных отраслях экономики.

В рамках форума в Иннополисе состоится множество разных мероприятий, в том числе панельная дискуссия «Кадры для будущего. Итоги 2021 года», практикум по цифровой трансформации и другие. Также запланировано проведение трехдневного интенсива для технологических стартапов из вузов, входящих в партнерскую сеть Опорного образовательного центра.

Зарегистрироваться для участия в Digital Innopolis Days можно на сайте.