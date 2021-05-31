На Детской железной дороге в Казани 1 июня откроется движение поездов и пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«По Детской железной дороге снова начнут ходить пассажирские составы, где воспитанники будут выполнять обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора. На торжественной линейке первогодкам торжественно вручат удостоверения юного железнодорожника и откроют летнюю профильную практику», — отметили в ведомстве.

Казанцы, пришедшие на праздник, смогут прокатиться на поезде от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно.

Летом поезд будет делать четыре рейса. От станции «Молодежная» он будет отправляться, кроме понедельника и вторника, в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38.

Детская железная дорога в Казани открылась 30 августа 2007 года. Протяженность путей составляет 4,288 км. Она включает две станции — Молодежную и Изумрудную, а также две платформы — Спортивную и Березовую рощу.

Зимой воспитанники изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом закрепляют полученные знания, обслуживая железнодорожную инфраструктуру.