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Ру Тат
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25 апреля 2021  05:32
Арсений Каримов

С начала года на детский телефон доверия РТ поступило почти 8 тыс. звонков

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За первый квартал 2021 года на детский телефон доверия в Татарстане поступило почти 8 тыс. звонков. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«В прошлом году к нам поступило 32,8 тыс. звонков, за первый квартал этого года — почти 8 тыс. Качественно оказанных услуг у нас — 4,5 тыс. за этот период. Остальные звонки — это ошибочные, шутники или люди, которые просто сбрасывали», — объяснила собеседница агентства.

По ее словам, чаще всего обращения связаны с конфликтами в семье, личностными проблемами и неуспеваемостью по учебе.

молодежный телефон доверия минмолодежи рт
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