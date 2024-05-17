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На депутата совета сельского поселения в РТ завели дело за повторное пьяное вождение
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего депутата Совета Шапшинского сельского поселения. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в сентябре 2021 года мировой суд признал депутата виновным в административном правонарушении - отказе прохождения медосведетельствования на состояние алкогольного опьянения и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права на 1,5 года.
Несмотря на это, в январе 2024 года в Казани сотрудники ОГИБДД остановили мужчину за рулем автомобиля GENESIS. При этом депутат в очередной раз отказался от медосвидетельствования.
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