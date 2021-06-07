На День молодежи в Челны пригласили NILETTO и ди-джея Богдана Кантемирова

Приглашенными звёздами Дня молодежи в Набережных Челнах станут участник проекта «Песни» на ТНТ, исполнитель хитов «Любимка» и «Краш» NILETTO, а также ди-джей и ведущий радио Energy Богдан Кантемиров, сообщили на деловом понедельнике.

День молодежи в Автограде пройдет 26 июня на площадке вдоль проспекта Хасана Туфана: от проспекта Чулман до Майдана. Молодых челнинцев ждёт обширная программа, которая начнется в 16 часов.

Горожане смогут побывать на фестивале автозвука, выставке байкеров, соревнованиях картингистов. Для них будет работать площадка набирающей популярность южнокорейской музыкальной культуры «К-pop», экспозиция «КАМАЗа». В рамках празднования Дня молодежи пройдут фестивали Оpen air, граффити, рока. Предполагается, что, как и в прежние годы, популярностью будет пользоваться площадка рабочей молодежи, где посетители смогут оказать первую медицинскую помощь, покрасить кабину автомобиля, получить навыки гончарного дела.

Кульминацией праздника станет фестиваль Cosmo-dance на Кубок Дня молодежи, рок-флешмоб, шоу-программа «Мы первые» и световое представление, приуроченное к 60-летию полета человека в космос. Завершится день концертом с участием звезды поп-эстрады NILETTO и дискотекой с ди-джеем и ведущим радио Energy Богданом Кантемировым.