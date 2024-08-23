На День города в Казани пройдет фестиваль народного костюма, где выступит рок-группа

На День города (30 августа) в Казани организуют фестиваль народного костюма «Милли кием». Он пройдет на набережной озера Нижний Кабан. Причем концепция праздника будет посвящена истории казанского театра, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Праздничную программу развернут с 12:00 до 21:00 на улице Марджани. Гости смогут увидеть маркет локальных брендов (там будет продукция дизайнеров и брендов). Причем среди участников окажутся 14 брендов из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Также на фестивале откроют выставку об истории казанского театра (ожидаются архивные афиши театра им. Г. Камала с 1926 года и театральные костюмы). Для согрева можно посетить чайную зону на набережной озера Кабан.

Еще в программе – мастер-классы по тамбурной и ковровой вышивке и технологии казанского шва, презентация книги «Казанские озера. Исторический обзор», показ короткометражного фильма про озеро Кабан и лекция про татарский театр в 1920-х годах и русский революционный авангард.

Вечером (18:00) гостям покажут спектакль «В тени» («Күләгәдә») театрального режиссера Айдара Заббарова, который поведает историю о пяти известных татарских пар, а в завершении праздника перед зрителями выступит казанская рок-группа Gauga.

Вход на площадку свободный.