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На День города в Казани пройдет фестиваль народного костюма, где выступит рок-группа
На День города (30 августа) в Казани организуют фестиваль народного костюма «Милли кием». Он пройдет на набережной озера Нижний Кабан. Причем концепция праздника будет посвящена истории казанского театра, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Праздничную программу развернут с 12:00 до 21:00 на улице Марджани. Гости смогут увидеть маркет локальных брендов (там будет продукция дизайнеров и брендов). Причем среди участников окажутся 14 брендов из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Также на фестивале откроют выставку об истории казанского театра (ожидаются архивные афиши театра им. Г. Камала с 1926 года и театральные костюмы). Для согрева можно посетить чайную зону на набережной озера Кабан.
Еще в программе – мастер-классы по тамбурной и ковровой вышивке и технологии казанского шва, презентация книги «Казанские озера. Исторический обзор», показ короткометражного фильма про озеро Кабан и лекция про татарский театр в 1920-х годах и русский революционный авангард.
Вечером (18:00) гостям покажут спектакль «В тени» («Күләгәдә») театрального режиссера Айдара Заббарова, который поведает историю о пяти известных татарских пар, а в завершении праздника перед зрителями выступит казанская рок-группа Gauga.
Вход на площадку свободный.
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