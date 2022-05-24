Баста и Zoloto выступят на Дне города в Иннополисе

В Иннополисе 9 июня на Дне города выступят музыканты Баста и Zoloto, состоится авиашоу от пилотажной группы «Стрижи», детское анимационное шоу, музыкально-гастрономический фестиваль и салют. Об этом сообщает пресс-служба города Иннополиса.

Начало Дня города запланировано на 17.00. Вести праздник будет дуэт «Громкие рыбы» — Тимур Исмаев и Кирилл Карамов, а также шоумен Артур Королев. Фудтраки, фотозона, гигантская дженга, театр воздушных змеев и анимационная программа для детей начнут работать на площадке с 16.30. В это же время на сцену выйдет группа Dj BubbleGum.

Авиашоу от пилотажной группы «Стрижи» начнется в 18.00, а в 19.00 зрителей ждет концерт с участием кавер-группы «Однажды» и певицы Okeana. В 20.10 ожидается выступление Zoloto, в 21.00 — Басты. Завершит праздник салют в 22.30. Вход свободный.

Для гостей из Казани в Иннополис будет организовано 20 дополнительных автобусов с 15.00 до 19.45 каждые 15 минут от остановки «Улица Марселя Салимжанова». Предусмотрены обратные рейсы из Иннополиса.

Девятого июня исполнится семь лет со дня заселения первых жителей и официального открытия Иннополиса. Также в этом году город отмечает первый юбилей — десять лет с момента начала строительства.