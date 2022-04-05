Бюджет Чистополя готов потратить на демонтаж 10 аварийных домов до 4,5 млн рублей

Власти Чистополя объявили тендер на демонтаж 10 аварийных домов на территории города. Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей.

Согласно документации, сносу подлежат дома на улице Ленина 25, Бебеля 78 и 106, Льва Толстого 150, 156, 175а и 175б, Вахитова 34, Тукая 9 и 15. Рабочим предстоит не только демонтировать здания, но и обеспечить защиту зеленых насаждений на территории строений, а также огородить территорию от проникновений людей и животных.

Заказчиком проекта выступает Исполком Чистопольского района РТ. Он будет принимать заявки от подрядчиков до 13 апреля этого года, а 14 апреля определится победитель. Все работы должны быть выполнены до 6 июня этого года.