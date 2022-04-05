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Строительство
5 апреля 2022  11:49
Александр Хевронин

Бюджет Чистополя готов потратить на демонтаж 10 аварийных домов до 4,5 млн рублей

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Власти Чистополя объявили тендер на демонтаж 10 аварийных домов на территории города. Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей.

Согласно документации, сносу подлежат дома на улице Ленина 25, Бебеля 78 и 106, Льва Толстого 150, 156, 175а и 175б, Вахитова 34, Тукая 9 и 15. Рабочим предстоит не только демонтировать здания, но и обеспечить защиту зеленых насаждений на территории строений, а также огородить территорию от проникновений людей и животных.

Заказчиком проекта выступает Исполком Чистопольского района РТ. Он будет принимать заявки от подрядчиков до 13 апреля этого года, а 14 апреля определится победитель. Все работы должны быть выполнены до 6 июня этого года.

#чистопольский район #демонтаж #исполком #госзакупки
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