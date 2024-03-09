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Новости Татарстана и Казани
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На Декабристов в Казани сбили 75-летнюю бабушку, она скончалась в больнице
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В Казани автомобиль сбил пожилую женщину, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на улице Декабристов рядом с домом №184, когда женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
Ее госпитализировали с сотрясением мозга, переломом лодыжки и предплечья. Через несколько часов женщина скончалась в реанимации.
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