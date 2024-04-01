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Происшествия 1 апреля 2024 17:47

На Декабристов в Казани грузовик оборвал провод, нарушив движение троллейбусов и трамваев

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В Казани на улице Декабристов произошел обрыв проводов негабаритным транспортом, сообщили в Метроэлектротрансе.

Из-за аварии движение троллейбусов №13 временно проходит через Ибрагимова на Халитова.

Движение трамвайных маршрутов № 1, 6 приостановлено.

На месте работают аварийные службы предприятия.

#Троллейбусы
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