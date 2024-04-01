news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Декабристов в Казани грузовик оборвал провод, нарушив движение троллейбусов и трамваев
Скопировать ссылку
В Казани на улице Декабристов произошел обрыв проводов негабаритным транспортом, сообщили в Метроэлектротрансе.
Из-за аварии движение троллейбусов №13 временно проходит через Ибрагимова на Халитова.
Движение трамвайных маршрутов № 1, 6 приостановлено.
На месте работают аварийные службы предприятия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2