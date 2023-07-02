На Дальний Восток из Татарстана отправятся почти 200 призывников

Сегодня на сборном пункте Татарстана состоялись торжественные проводы около 200 новобранцев в ряды Вооруженных Сил РФ. Молодых людей проводили на Дальний Восток, где они будут проходить службу по призыву. Для призывников организовали концерт, проводить их пришли Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и представители религиозных конфессий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Предварительно ребята прошли профориентационную подготовку, которая позволила зачислить их на воинские должности, соответствующие образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости.

В пути до места несения службы воинский эшелон будут сопровождать медики. Для будущих солдат организуют горячее питание в вагоне-ресторане, их обеспечат специальным обмундированием, а также всем необходимым.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится через две недели, 15 июля. На прохождение службы уже отправлено более двух тысяч человек. Большинство призывников имеют среднее профессиональное или высшее образование. Около 400 татарстанцев будут служить по военно-учетной специальности «водитель категории “С”». Молодые люди, призванные этой весной, не будут задействованы для участия в специальной военной операции.