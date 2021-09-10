На Дальнем Востоке России будет создан федеральный тренировочный центр

Федеральный тренировочный центр будет создан на Дальнем Востоке. Об этом сегодня на заседании совета по развитию физической культуры и спорта заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки», — отметил глава государства

Президент также обратил внимание на необходимость обновления и модернизации спортивной инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и параолимпийским видам спорта.

Кроме того, по мнению Президента, необходимо использовать уникальное географическое положение России, которое должно позволять спортсменам готовиться к соревнованиям, проходящим в любой точке мира.

Путин также обратил внимание глав регионов на необходимость довести уровень бюджетного финансирования спорта не менее чем до 2% в общем объеме расходов. Эти средства преимущественно должны идти на массовый спорт, в том числе на строительство и содержание спортивных объектов сказал Президент. Сооружения должны быть в шаговой доступности, резюмировал глава государства.