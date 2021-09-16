На Дальнем Востоке открылись первые избирательные участки для думских выборов

В России открылись первые избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу VIII созыва. Так, выборы уже стартовали на Дальнем Востоке в 8.00 по местному времени.

На Камчатке заработали 179 избирательных участков, на которых работает около 1 тыс. наблюдателей. В целом по Камчатскому краю смогут проголосовать свыше 232 тыс. человек, еще более 6 тыс. уже отдали голоса досрочно. Процедура проводилась на судах, находящихся в плавании.

В общей сложности в 17 сентября в России откроются 96 тыс. избирательных участков, работающих с 8 утра до 8 вечера по 19 сентября включительно. Отдать голоса смогут 108 млн человек, проживающих в РФ, и еще 2 млн — за рубежом.

Голосование проводится в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в частности проведение выборов в течение трех дней поможет избежать массового скопления людей на участках. Кроме того, разделят потоки входящих и выходящих людей, на входе в участок будут проводиться термометрия, выдаваться средства индивидуальной защиты.

Онлайн-голосование (ДЭГ) запущено в семи регионах, заявления на участие принимались до 13 сентября.

За ходом голосования по стране будут следить 500 тыс. наблюдателей, в том числе представители партий, блогеры и лидеры общественного мнения. Они смогут использовать телефоны для фиксации нарушений и публиковать фото и видео с участков в соцсетях.

Помимо этого, большая часть участков оснащена видеонаблюдением. Камеры будут круглосуточно записывать процесс голосования, трансляции будут доступны в общественных штабах по наблюдению, которые есть в каждом регионе.