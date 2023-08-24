На чистоту выхлопных газов в Татарстане за 3 месяца проверили более 4,5 тыс. автомобилей

За три месяца в Татарстане на чистоту выхлопных газов проверили 4519 автомобилей, в том числе 245 грузовых автомобилей и 323 автобуса. Проверку с 1 июня проводят инспекторы Минэкологии РТ совместно с автоинспекторами в рамках операции «Чистый воздух».

3717 проверенных автотранспортных средств были с бензиновыми двигателями, 569 с дизельными двигателями и 233 на газомоторном топливе. В выхлопных газах 133 (2,9% от всех проверенных) автомобилей были выявлены превышения норм по загрязняющим веществам, сообщили в Минэкологии РТ.

В ведомстве уточнили, что в этом году планируется проинспектировать на уровень содержания опасных загрязняющих веществ не менее шести тысяч автомобилей. Подобные проверки продлятся до 30 сентября. Они идут на основных магистралях, КПП и предприятиях.

Совместная операция Министерства экологии РТ и ГИБДД проводится в Татарстане ежегодно на протяжении 40 лет. Первые подобные рейды начались еще в 1983 году. В прошлом году в рамках операции «Чистый воздух» на автомобильных дорогах было проверено 6570 автомашин, из которых 183 или 2,8% не соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах.

В Минэкологии также привели статистику по автомобилям, работающим на природном газе. Так, за 2022 год количество закупленных и переведенных на компримированный природный газ автомобилей составила 1420 единиц, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 2,4 тысячи тонны. «В республике продолжается работа по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторного топлива, и прежде всего на сжатый природных газ, который рассматривается как экологический вид моторного топлива», – сообщили в ведомстве.

