На Чистопольской в Казани произошло массовое ДТП

В Казани на улице Чистопольской произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто. Инцидент случился в непосредственной близости от здания банка «Русский стандарт», сообщили очевидцы.

По предварительным данным, в аварию оказались вовлечены не менее пяти транспортных средств. Подробности о причинах столкновения и возможных пострадавших на данный момент уточняются.

Видео: Арсений Каримов

В результате происшествия на этом участке дороги образовалась небольшая пробка, что привело к затруднению движения в районе аварии.