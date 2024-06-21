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На Чистопольской в Казани произошло массовое ДТП
В Казани на улице Чистопольской произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто. Инцидент случился в непосредственной близости от здания банка «Русский стандарт», сообщили очевидцы.
По предварительным данным, в аварию оказались вовлечены не менее пяти транспортных средств. Подробности о причинах столкновения и возможных пострадавших на данный момент уточняются.
Видео: Арсений Каримов
В результате происшествия на этом участке дороги образовалась небольшая пробка, что привело к затруднению движения в районе аварии.
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