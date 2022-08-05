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Экономика
5 августа 2022  10:08
Александр Хевронин

На Чистопольской улице в Казани выставили на продажу ресторан Chalbar за 16,2 млн рублей

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Помещение казанского ресторана Chalbar, расположенное на улице Чистопольской, 86/10, выставлено на продажу за 16,2 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

В объявлении говорится, что ресторан на данной локации работает уже три года и имеет сформировавшийся клиентский поток. «Отлично подойдет для продолжения основного вида деятельности или для ребрендинга в кафе для привлечения и расширения аудитории ЖК "Столичный"», – отмечает продавец.

Стоимость ресторана площадью 240 кв. метров указана без уступки бренда и товарного знака, а финальная цена еще обсуждается. 

#авито #Ресторанный бизнес #чистопольская #Казань
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