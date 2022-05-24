На «Цифровых уроках» российские школьники узнают историю 10-летнего фермера из Махачкалы

В рамках «Мотивирующих цифровых уроков» российские школьники в этом году увидят первую серию проекта «Фермеры». Героем второго сезона сериала стал 10-летний Ибрагим Магомедов из Махачкалы, сообщают организаторы — Фонд развития культуры и кинематографии «СТРАНА».

10-летний предприниматель начал создавать свою куриную и утиную ферму уже в восемь лет и уже во многом преуспел, несмотря на свой юный возраст. Мальчик поражает своим взрослым отношением к жизни и вызывает огромную симпатию желанием приносить пользу людям.

«Сериал „Фермеры“ уже в первом сезоне стал для многих целым открытием, вдохновляющим и мотивирующим путешествием по нашей стране, когда каждая серия приглашает в гости к настоящим героям — любящим свое дело и отдающим им свою жизнь», — рассказали в фонде.

Второй сезон должен был символически стартовать в День труда и будет раз за разом знакомить зрителей Rutube и соцсетей проекта с новыми героями со всей страны. Отмечается, что будут и истории фермеров с Дальнего Востока, Сибири и южных регионов.