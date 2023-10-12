На четырех улицах Авиастроительного района Казани организуют одностороннее движение

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Авиастроительном районе Казани в ночь с 13 на 14 октября изменится схема движения по улицам Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской — здесь будет организовано одностороннее движение.

«Это позволит улучшить дорожную обстановку и увеличить пропускную способность улиц», — рассказали в мэрии.

Из-за этого изменится маршрут автобусов №№ 37, 40, 42, 78, 92с, 93. Вводятся три новые остановки: «Ул. Пржевальского» (у дома № 4 по Пржевальского), «Ул. Циолковского» (у дома № 11 по Пржевальского), «Ул. Камчатская-2» (у дома № 31 по Камчатской).

В 2023 году на улицах Вересаева, Ударная, Пржевальского, Камчатска, Айдарова и Ленинградская отремонтировали дорожное полотно по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Также благодаря республиканской программе ремонта улично-дорожной сети был обновлен участок Камчатской, соединяющий поселок Сухую реку и мост через реку Сухую.