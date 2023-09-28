На четырех улицах Авиастроительного района изменится организация движения

Улицы Пржевальского, Вересаева, Ударная и Камчатская в Авиастроительном районе столицы Татарстана частично станут односторонними. Мера вводится для увеличения их пропускной способности (на тысячу автомобилей в час).

Так, в сторону Сухой реки можно будет проехать по Пржевальского и Камчатской, а в сторону Соцгорода нужно будет двигаться по Ударной и Вересаева.

Соответственно изменятся на данном участке маршруты городских автобусов (37, 40, 42, 78, 92с, 93).