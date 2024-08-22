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На четырех участках трассы М7 возле Казани ограничили скорость до 50 км/ч
На четырех участках трассы М7 возле Казани ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Ограничения введены на участках 786-794 км, 975-805 км, 812-824 км и 856-878 км в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах.
«Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», - говорится в сообщении.
Кроме того, локальные ограничения возможны в Мамадышском (940-957 км) и Менделеевском районах (на подъезде к Ижевску и Перми).
До конца дорожно-строительного сезона также будет ограничена скорость движения на участках 761-772 км и 1061-1167 км автодороги М7.
Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.
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