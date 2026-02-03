news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 февраля 2026 17:46

На четырех участках трассы М5 в РТ ограничили движение автобусов, грузовиков и такси

Читайте нас в
Телеграм

Из-за непогоды на четырех участках трассы М-5, проходящей через Татарстан, ограничили движение автобусов, грузовиков и такси.

По информации ГУ МЧС России по РТ, движение перекрыто в Бугульминском районе с 1239-го по 1240-й км, с 1243-го по 1 245-й км и с 1 253-го по 1 257,5-й км, а также с 1 257,5-го по 1 280-й км в Бавлинском районе республики.

«Ориентировочное время окончания перерыва движения 07:00 04.02.2026 г», – сообщили в ведомстве.

#ГУ МЧС по РТ #трасса #ограничение движения автотранспорта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026