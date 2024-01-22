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На четырех участках М5 в Татарстане восстановлено движение
На основании распоряжения Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» сегодня в 8 утра были сняты ограничения движения на М5 в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, а также в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км движение восстановлено для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.
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