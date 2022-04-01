На четырех федеральных трассах в Татарстане устранили дефекты дорожного полотна

На четырех федеральных трассах в Татарстане специалисты устранили дефекты дорожного полотна. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Дефекты покрытия проезжей части возникают на изношенных участках автодорог из-за чередования минусовых и плюсовых температур и высокой интенсивности движения. Для обеспечения безопасности движения выполняются работы по ликвидации дефектов покрытия с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона», — рассказали в пресс-службе.

Так, в Татарстане на трассе М7 и подъезде к Кирову дорожники устранили повреждения на площади около 3,4 тыс. кв. метров. На автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск ликвидировали дефекты на площади 1053 кв. метра. На дорогах Р-239 Казань — Оренбург и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск привели в нормативное состояние 185 кв. метров покрытия.

«При ликвидации повреждений было использовано 510 тонн асфальтобетона», — отметили в ведомстве.

Всего рабочие обустроили более 8 403 кв. метров покрытия федеральных дорог в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.

При обнаружении дефектов на дорожном покрытии водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» — 8(843)273-54-08.