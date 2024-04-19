На «Черном озере» в Казани заметили «необычных гостей»

В Дирекции парков и скверов Казани рассказали о необычных арт-объектах, появившихся в городском парке «Черное озеро», – это маленькие куклы из фольги в рубашке цвета хаки, сидящие на самодельных качелях.

«Кто уже заметил загадочных персонажей в парке? Присылайте фотографии в комментарии», – написано в публикации в Telegram.

Один из интернет-пользователей поделился фотографией, на которой на качелях сидят уже две фигурки.

Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани