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Общество 19 апреля 2024 19:57

На «Черном озере» в Казани заметили «необычных гостей»

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На «Черном озере» в Казани заметили «необычных гостей»

В Дирекции парков и скверов Казани рассказали о необычных арт-объектах, появившихся в городском парке «Черное озеро», – это маленькие куклы из фольги в рубашке цвета хаки, сидящие на самодельных качелях.

«Кто уже заметил загадочных персонажей в парке? Присылайте фотографии в комментарии», – написано в публикации в Telegram.

Один из интернет-пользователей поделился фотографией, на которой на качелях сидят уже две фигурки.

Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани

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