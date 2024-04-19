Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На «Черном озере» в Казани заметили «необычных гостей»
В Дирекции парков и скверов Казани рассказали о необычных арт-объектах, появившихся в городском парке «Черное озеро», – это маленькие куклы из фольги в рубашке цвета хаки, сидящие на самодельных качелях.
«Кто уже заметил загадочных персонажей в парке? Присылайте фотографии в комментарии», – написано в публикации в Telegram.
Один из интернет-пользователей поделился фотографией, на которой на качелях сидят уже две фигурки.
Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»