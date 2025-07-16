На Черном озере в Казани пройдут открытые лекции про татарский блогинг. Специалисты из сферы медиа поделятся опытом создания контента с включением культурного кода. Вход свободный по регистрации, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Проект "Блоги на родных языках" — это прекрасная возможность показать многообразие культур нашей страны. Национальные блоги — мощный инструмент, позволяющий сохранять и продвигать родные языки, делиться уникальным опытом и традициями. Этот проект научит участников создавать интересный контент на родных языках, способствуя тем самым развитию и популяризации культурного наследия», – отметила в беседе с агентством амбассадор проекта «Блоги на родных языках» Адиля Файзрахманова.

Цикл включает четыре встречи с 16 июля по 7 августа:

16 июля, 18:00 – автор проекта «Иптәшләр Татарлар» Эльвира Кара расскажет о том, как вести блог про татарскую культуру и балансировать между двумя языками;

24 июля, 18:00 – блогер и амбассадор татарских брендов Миляуша Хакимова поделится, как на образе «харизматичной татарочки» набрать большую аудиторию и коллаборировать с брендами;

29 июля, 18:00 – блогер и стилист Джаннат Мингазова расскажет об интеграции татарского культурного кода в блог о моде;

7 августа, 18:30 – автор группы «Че гуглит татар кызы», шеф-редактор журнала «Идель», копирайтер в IT и PR-менеджер Динара Зиннатова раскроет тему татарского юмора в блогинге.

Лекции войдут в проект для подростков 10-17 лет «Блоги на родных языках». В нем участники научатся вести страницы в социальных сетях и узнают больше об инфлюенсерстве. Подростков будут сопровождать кураторы из сферы медиа, которые помогут им продвинуть блоги и набрать аудиторию.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение Всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.