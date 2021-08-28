На «Черном озере» в Казани к вечеру распустятся 400 белых цветов
День белого цветка проходит сегодня в казанском парке «Черное озеро». Необычную акцию, направленную на повышение доверия людей к врачам и медицине, проводят театральная площадка MOÑ и фонд «Живой город».
«Мы решили сделать городской праздник, вдохновившись акцией, которая проходила более ста лет назад в Казани, других городах страны и по всей Европе. Акция был организована лигой по борьбе с туберкулезом. Люди продавали на улицах, в ресторанах и банках искусственные белые цветы и собирали деньги на нужды больниц, детских лагерей», — рассказал ИА «Татар-информ» куратор праздника и театральной площадки MOÑ Антон Хитров.
Раньше День белого цветка, или День белой ромашки, был ежегодной благотворительной акцией в помощь туберкулезным больным. Чтобы собрать деньги, волонтеры продавали цветы из целлулоида, бумаги и шелка. В Казани акцией занималась Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. В 1910 году ее отделение открылось в нашем городе. Лига не только помогала больным, но и просвещала горожан, рассказывая, как избежать болезни. Акция, которая проходит сегодня, не затрагивает тему туберкулеза. Она проводится в целях медицинского просвещения, пропаганды здорового образа жизни.
«У нас есть просветительская часть. Наши партнеры из смены собрали лекторий. Кроме того, на отдельной площадке дети учатся быть врачами. Главная цель детского мастер-класса — снять у них страх перед медициной. Дети видят, как работает доктор, и понимают, что ему можно доверять», — отметил Хитров.
Акция проходит в формате семейного праздника. На детском мастер-классе врачи рассказывают о строении человека на русском и татарском языках. Вместо манекена при этом на столе лежит живой человек. Мастер-классы врачей и лекции научных экспертов с арт-объектами, инсталляциями и музыкой проходят весь день до вечера.
Центром праздника стала интерактивная инсталляция казанского архитектора Тимофея Зверко из 400 бумажных белых цветов. Горожане будут создавать ее целый день вместе с ведущими мастер-классов — студентами и преподавателями Казанского художественного училища им Н.И. Фешина.
«Люди сворачивают цветки из белой бумаги по легкой технологии. Предварительно на бумаге можно оставить послание, а готовый цветок повесить на инсталляции. Цветы будем мастерить до 18 часов вечера, а после этого все желающие смогут их приобрести, пожертвовав любую сумму в фонд „Мамы Казани“. Эти деньги будут направлены на помощь больным и детям-сиротам», — пояснил собеседник «Татар-информ».
В парке есть и другие интересные арт-объекты, которые создали художницы Венера Казарова, Маша Сомик и Ксения Шачнева, все они так или иначе посвящены цветочной теме. Параллельно на одной из площадок проходит научно-популярный лекторий, организованный центром современной культуры «Смена».
«Мы подготовили три лекции с казанскими учеными по физическому и ментальному здоровью. О нарушениях сна посетителям парка сейчас рассказывает профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов. После него выступит врач-психиатр Александр Граница, который расскажет о свободе воли и управлении собой. Лекционную программу завершит врач-кардиолог Роман Урсан. Его лекция будет посвящена теме инфарктов и инсультов», — сообщил куратор образовательных программ центра Александр Григорович.
Лекции продлятся до 18 часов. Весь день в парке будет работать ярмарка с книгами, пластинками и открытками. Завершит праздник вечер ретро-пластинок от Ислама Валеева. Партнером проекта выступает Дирекция парков и скверов Казании.