На «Черном озере» в Казани к вечеру распустятся 400 белых цветов

День белого цветка проходит сегодня в казанском парке «Черное озеро». Необычную акцию, направленную на повышение доверия людей к врачам и медицине, проводят театральная площадка MOÑ и фонд «Живой город».

Фото: © Наталья Рыбакова

«Мы решили сделать городской праздник, вдохновившись акцией, которая проходила более ста лет назад в Казани, других городах страны и по всей Европе. Акция был организована лигой по борьбе с туберкулезом. Люди продавали на улицах, в ресторанах и банках искусственные белые цветы и собирали деньги на нужды больниц, детских лагерей», — рассказал ИА «Татар-информ» куратор праздника и театральной площадки MOÑ Антон Хитров.

Раньше День белого цветка, или День белой ромашки, был ежегодной благотворительной акцией в помощь туберкулезным больным. Чтобы собрать деньги, волонтеры продавали цветы из целлулоида, бумаги и шелка. В Казани акцией занималась Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. В 1910 году ее отделение открылось в нашем городе. Лига не только помогала больным, но и просвещала горожан, рассказывая, как избежать болезни. Акция, которая проходит сегодня, не затрагивает тему туберкулеза. Она проводится в целях медицинского просвещения, пропаганды здорового образа жизни.

Фото: © Наталья Рыбакова

«У нас есть просветительская часть. Наши партнеры из смены собрали лекторий. Кроме того, на отдельной площадке дети учатся быть врачами. Главная цель детского мастер-класса — снять у них страх перед медициной. Дети видят, как работает доктор, и понимают, что ему можно доверять», — отметил Хитров.

Акция проходит в формате семейного праздника. На детском мастер-классе врачи рассказывают о строении человека на русском и татарском языках. Вместо манекена при этом на столе лежит живой человек. Мастер-классы врачей и лекции научных экспертов с арт-объектами, инсталляциями и музыкой проходят весь день до вечера.

Центром праздника стала интерактивная инсталляция казанского архитектора Тимофея Зверко из 400 бумажных белых цветов. Горожане будут создавать ее целый день вместе с ведущими мастер-классов — студентами и преподавателями Казанского художественного училища им Н.И. Фешина.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Люди сворачивают цветки из белой бумаги по легкой технологии. Предварительно на бумаге можно оставить послание, а готовый цветок повесить на инсталляции. Цветы будем мастерить до 18 часов вечера, а после этого все желающие смогут их приобрести, пожертвовав любую сумму в фонд „Мамы Казани“. Эти деньги будут направлены на помощь больным и детям-сиротам», — пояснил собеседник «Татар-информ».

В парке есть и другие интересные арт-объекты, которые создали художницы Венера Казарова, Маша Сомик и Ксения Шачнева, все они так или иначе посвящены цветочной теме. Параллельно на одной из площадок проходит научно-популярный лекторий, организованный центром современной культуры «Смена».

Фото: © Наталья Рыбакова

«Мы подготовили три лекции с казанскими учеными по физическому и ментальному здоровью. О нарушениях сна посетителям парка сейчас рассказывает профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов. После него выступит врач-психиатр Александр Граница, который расскажет о свободе воли и управлении собой. Лекционную программу завершит врач-кардиолог Роман Урсан. Его лекция будет посвящена теме инфарктов и инсультов», — сообщил куратор образовательных программ центра Александр Григорович.

Лекции продлятся до 18 часов. Весь день в парке будет работать ярмарка с книгами, пластинками и открытками. Завершит праздник вечер ретро-пластинок от Ислама Валеева. Партнером проекта выступает Дирекция парков и скверов Казании.