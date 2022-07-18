На «Черном озере» состоится дискуссия о Казани в эпоху экоурбанизма

Завтра, 19 июля, в 19 часов в парке «Черное озеро» пройдет дискуссия «Зеленый город: Какой должна быть Казань в эпоху экоурбанизма». Об этом сообщают организаторы события.

Мероприятие состоится при поддержке Дирекции парков и скверов столицы Татарстана в рамках проекта «Чисто в большом городе» и программы «Городские модераторы».

Речь на встрече пойдет о способах развития комфортной современной городской среды, предполагающей заботу об экологии, и о ролях, которые в этом процессе должны играть власти города, представители бизнеса и сами жители.

Участниками дискуссии станут архитектор, советник губернаторов Астраханской и Ульяновской областей, член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России Евгения Муринец, заместитель главного архитектора Казани, руководитель отдела развития градоэкологического каркаса Казани в Институте развития города Дарья Толовенкова и председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов. А также менеджер по внешним коммуникациям компании «СИБУР» в Казани Рустам Кильсинбаев и куратор набережных реки Казанки в Дирекции парков и скверов Казани Асия Гиззатуллина.

После обсуждения будет организована сессия вопросов и ответов. Гости встречи смогут поделиться своими кейсами, обратиться с предложениями или узнать дополнительную информацию.

Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация на Timepad. Количество мест ограничено. В случае плохой погоды собравшиеся переберутся в Летний дом на «Черном озере» (ул. Дзержинского, д. 13 корп. 1).