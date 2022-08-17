На Черном озере появится статуя цветного паука: в Казани пройдет фестиваль паблик-арта

В Казани состоится фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. Почти месяц, с 22 августа до 12 сентября, в столице Татарстана будут открываться арт-объекты (в том числе огромная цветная скульптура паука на Черном озере) и проходить live-перформансы, пройдет серия бесплатных паблик-токов. Также окажется презентована метавселенная, соединяющая искусство и ландшафт города. В ней молодые художники покажут работы в цифровом формате.

«Метавселенная — это, скажем так, мини-компьютерная игра. Вы играете, ходите за персонажа, видя объекты и разные локации цифровыми. Каждый может зайти в метавселенную на сайте фестиваля без всяких логинов, без регистраций. Если объекты не в городах-участниках, это ново, и даже если из Казани, всё равно это интересно, потому что они очень необычно отсканированы. Есть и другие здания — из Екатеринбурга, из Москвы, из Самары», — рассказала «Татар-информу» куратор фестиваля Дарья Эпин.

Именно метавселенная, формат которой набирает популярность среди любителей цифрового мира, откроет фестиваль. На сайте мероприятия с 22 августа каждый желающий из любой точки мира сможет прогуляться по городу будущего и познакомиться с виртуальными арт-объектами, созданными участниками события. В городском же пространстве Казани цифровой и реальный мир объединятся в трех локациях: Центр современной культуры «Смена» представит проект Flora Fatalica Анны Фобии, павильон парка «Черное озеро» — проект SHUM Олеси Лавриненко, а на медиафасаде здания №49 по улице Вишневского будет представлена видеоработа Biomorphism Кирилла Контре.

Визуализация работы Олеси Лавриненко SHUM Фото предоставлено фестивалем цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

«Фестиваль проходит в интернете и в реальном мире. В парке „Черное озеро“, на павильоне с книгами, будет установлена огромная надувная скульптура паука (семь метров) из ткани, которая изнутри еще подсвечивается. Уже в ближайшие выходные мы ее смонтируем. Это проект Олеси Лавриненко, которая рассказывает про звуковое, шумовое загрязнение города: художница визуализирует паука в ярком окрасе, цвет показывает уровень шума, записанный в этой локации. То есть в течение дня Олеся записывала в этом месте звук, потом пропустила эту звуковую дорожку через специальную программу, и получился цвет. Где звук был очень высокий, там получился красный, где пониже — там голубой. Таким образом художница призывает нас подумать о своем экологическом следе, о том, как снизить шумовое загрязнение. На фасаде центра „Смена“ будут яркие светящиеся плафоны, как лампы, — это проект Анны Фобии Flora Fatalica. Еще одна работа Biomorphism — это видеопроект», — пояснила собеседница агентства.

Live-программа с дискуссиями и перформансами будет проходить в Национальной библиотеке Татарстана и в Центре современной культуры «Смена».

В частности, 31 августа в Национальной библиотеке РТ будет представлен аудио-визуальный перформанс «Микро: множество» от творческого дуэта Stain и композитора Петра Айду. Концерт будет посвящен распространению микропластика и его воздействию на окружающий мир от городской среды до мирового океана.

Визуализация работы Biomorphism Кирилла Контре Фото предоставлено фестивалем цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

Позднее, 1 сентября, в Центре современной культуры «Смена» пройдет дискуссия об экологичном сосуществовании природного и цифрового миров, перспективах развития метавселенной, влиянии цифровых технологий на развитие городов будущего. Спикерами выступят Адель Таккезе, арт-менеджер, продюсер фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest и участник центра «Прометей», Дарья Толовенкова, руководитель отдела развития градоэкологического каркаса Казани в Институте развития города, Иван Пузырев, эксперт по технологиям новой и добавленной реальности, и Екатерина Егорова, эксперт по устойчивому развитию и циклической экономике, основательница Moscow Circular.

Кроме того, 3 сентября также в «Смене» пройдет дискуссия «Биоразнообразие и город: думай глобально, действуй локально. Опыт Москвы и Казани». Спикеры поделятся опытом создания природных мини-садов в Москве и обсудят, как в Казани сохранять и восстанавливать местное биоразнообразие. Участниками обсуждения станут Екатерина Егорова, основательница Moscow Circular и куратор Rosbank Future Citites, Елена Шелягина, биолог и представитель Moscow Circular, Дарья Толовенкова, архитектор, заместитель главного архитектора Казани, а также Тимур Ескараев, казанский активист.

Вход на все мероприятия фестиваля цифрового паблик-арта бесплатный, подчеркивают организаторы. Но необходима предварительная регистрация на сайте — https://rosbank.futurecities.art/.

Помимо Казани, фестиваль пройдет в Екатеринбурге, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.