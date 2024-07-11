На акции «Казань против рака груди» можно будет бесплатно обследоваться у маммолога

В субботу, 14 июля, в парке Черное озеро пройдет акция «Казань против рака груди». Об этом рассказали в пресс-службе Республиканского клинического онкодиспансера.

Принять участие в акции смогут все желающие представительницы прекрасной половины человечества, там они смогут узнать много нового о профилактике и диагностике рака молочной железы.

Врачи онкологи-маммологи проведут бесплатный осмотр и дадут консультации, медики проведут полезный лекторий об этом онкологическом заболевании, также там пройдет утренняя йога со звуковой терапией, будет работать детская площадка.

«Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Цель мероприятия – напомнить женщинам о важности плановых проверок для профилактики рака молочной железы», – заметили в онкологическом диспансере.

Акция пройдет 14 июля с 10:00 до 16:00 в парке Черное озеро.