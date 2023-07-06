На церемонии старта ралли «Шелковый путь» был представлен проект «Армия – это сила»

6 июля на церемонии открытия ралли «Шелковый путь» одной из самых популярных локаций стал проект «Армия – это сила», организованный при поддержке Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Всем посетителям мероприятия предлагалось поучаствовать в мастер-классах по армрестлингу и гиревому спорту от военных спортсменов.

Международное ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 15 июля. Дистанция составит более пяти тысяч километров. За девять дней гонщики пересекут 13 регионов России – Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также Москву.

Финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля.