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На церемонии старта ралли «Шелковый путь» был представлен проект «Армия – это сила»
6 июля на церемонии открытия ралли «Шелковый путь» одной из самых популярных локаций стал проект «Армия – это сила», организованный при поддержке Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.
Всем посетителям мероприятия предлагалось поучаствовать в мастер-классах по армрестлингу и гиревому спорту от военных спортсменов.
Международное ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 15 июля. Дистанция составит более пяти тысяч километров. За девять дней гонщики пересекут 13 регионов России – Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также Москву.
Финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля.
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