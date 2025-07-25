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Общество 25 июля 2025 10:44

На центральных улицах Казани ограничат движение из-за соревнований по триатлону

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На центральных улицах Казани ограничат движение из-за соревнований по триатлону

В Казани 26 июля с 04:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка транспорта на нескольких улицах в связи с проведением соревнований «Казанский триатлон – 2025».

Перекрытыми окажутся:

  • мост «Миллениум» и прилегающие дороги;
  • улицы Подлужная, Вишневского, Николая Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большая Красная, Батурина;
  • Кремлевская набережная и дамба;
  • участки у Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена».

Автоинспекторы призывают водителей заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

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