На центральных улицах Казани ограничат движение из-за соревнований по триатлону

В Казани 26 июля с 04:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка транспорта на нескольких улицах в связи с проведением соревнований «Казанский триатлон – 2025».

Перекрытыми окажутся:

мост «Миллениум» и прилегающие дороги;

улицы Подлужная, Вишневского, Николая Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большая Красная, Батурина;

Кремлевская набережная и дамба;

участки у Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена».

Автоинспекторы призывают водителей заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.