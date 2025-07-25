На центральных улицах Казани ограничат движение из-за соревнований по триатлону
В Казани 26 июля с 04:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка транспорта на нескольких улицах в связи с проведением соревнований «Казанский триатлон – 2025».
Перекрытыми окажутся:
- мост «Миллениум» и прилегающие дороги;
- улицы Подлужная, Вишневского, Николая Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большая Красная, Батурина;
- Кремлевская набережная и дамба;
- участки у Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена».
Автоинспекторы призывают водителей заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.