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На Центральном стадионе Казани появится лыжная трасса на 400 метров
На Центральном стадионе в столице Татарстана появится новая лыжная трасса длиной 400 метров. В новогодние праздники она будет доступна жителям и гостям города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.
«В ближайшие выходные на трассе на Центральном стадионе пройдет Кубок мэра Казани по лыжным гонкам. Это новая локация, куда дети могут прийти вместе с родителями и покататься. Там же будут занятия для начинающих», — пояснил он.
Лыжную трассу проложат внутри чаши стадиона на легкоатлетических дорожках, добавил Гарипов.
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