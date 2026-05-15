На чемпионате России по прыжкам в воду в Казани разыграны первые медали

Фото: russwimming.ru

В столице Татарстана стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. В первый день медали разыгрывались в прыжкам на метровом трамплине у девушек.

Победу одержала многократная чемпионка страны, чемпионка Европы Кристина Айдарова – девушка набрала 284,85 балла.

Второй стала представительница Армении Александра Бибикина, выступавшая вне зачета – 267,85 балла. По зачету серебро досталось Елизавете Кузиной – 254,70 балла.

Бронзу забрала Евгения Селезнева – 253,15 балла.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.

