На чемпионате России по прыжкам в воду в Казани разыграны первые медали

В столице Татарстана стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. В первый день медали разыгрывались в прыжкам на метровом трамплине у девушек.



Победу одержала многократная чемпионка страны, чемпионка Европы Кристина Айдарова – девушка набрала 284,85 балла.



Второй стала представительница Армении Александра Бибикина, выступавшая вне зачета – 267,85 балла. По зачету серебро досталось Елизавете Кузиной – 254,70 балла.



Бронзу забрала Евгения Селезнева – 253,15 балла.



Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.



