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На чемпионате России по легкой атлетике обсудят создание нового манежа в Казани
На чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет летом 2025 года, будет обсуждаться вопрос о появлении в столице Татарстана нового двухсотметрового легкоатлетического манежа. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор «ФСО Центральный» Ильгиз Фахриев.
«В Казани есть все для подготовки легкоатлетов, кроме такого манежа. Из-за этого мы не можем обеспечить полный цикл тренировок. Все это понимают, но все упирается в финансирование. Но он необходим. Этот вопрос будет обсуждаться на чемпионате страны, который пройдет у нас летом», - поделился собеседник агентства.
По его словам, территория Центрального стадиона позволяет разместить там такой объект. Двухсотметровый манеж нужен, чтобы спортсмены могли полноценно тренироваться зимой.
Прокомментировал ситуацию «Татар-информу» председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.
«Мы уже точно понимаем нашу задачу вместе с федерацией легкой атлетики. Нужны решения. Все об этом говорят, но конкретного решения о стройке нет. Как представители спортивной отрасли, мы всегда говорим, что для полного цикла нужен двухсотметровый манеж», - заявил он.
При этом особые надежды насчет строительства объекта Фахриев и Гарипов питают к федеральной программе строительства спортивных объекта. Оба собеседника согласились, что это ближайший вариант для решения вопроса.
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