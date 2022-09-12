На чемпионате России по каратэ WKF татарстанцы завоевали золото и две бронзы

Федерации каратэ Республики Татарстан

В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF, в котором приняли участие 320 лучших спортсменов из 39 регионов России. Представители Татарстана стали обладателями одной золотой и двух бронзовых медалей.

В частности, чемпионом в категории до 84 килограммов стал воспитанник татарстанской школы каратэ Рустем Фатыхов. Бронзовыми призерами чемпионата стали Илья Савин в категории до 60 килограммов и Аделя Мухаррамова среди женщин в категории до 55 килограммов. В общекомандном зачете сборная Татарстана заняла седьмое место.

«Соревнования прошли на высочайшем организационном уровне, это отметили и руководители команд, и почетные гости турнира. Отдельная благодарность за помощь в организации чемпионата России по каратэ 2022 Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, Правительству Республики Татарстан, Министерству спорта РТ и Федерации каратэ России», — прокомментировал итоги прошедшего турнира президент Федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

«Я горжусь, что нам удалось провести всё на высоком уровне, и вдвойне горд за наших спортсменов, которые продемонстрировали, что Татарстан на сегодняшний день — один из лидеров российского каратэ», — подчеркнул он.



Помимо прочего, состоявшийся в Казани чемпионат был отборочным турниром в состав сборной России по каратэ.