На чемпионате по профмастерству DeafSkills в Казани выступят более 220 человек

Первый Национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха открылся сегодня в Казани в концертном зале деревни Универсиады. Его участниками стали более 220 человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Возраст участников – от 18 до 35 лет. Хочу поблагодарить организаторов чемпионата за то, что Казань была выбрана площадкой для проведения Национального чемпионата по профмастерству. Эту идею активно поддержал Президент РТ. По республике сегодня проживает 6 тыс. людей с нарушениями слуха. Выстроена комплексная, системная работа по социальной и профессиональной реабилитации, профориентации людей с инвалидностью и с нарушениями слуха», – сказала министр.

Организаторами чемпионата DeafSkills выступают межрегиональная общественная организация инвалидов «Молодежная организация глухих «Успех», Фонд демократии ООН при поддержке Всероссийского общества глухих, Правительства РТ, Центра развития профессиональных компетенций РТ.

В соревнованиях по 26 компетенциям принимают участие более 220 человек из 57 городов России. Их выступления будут оценивать 130 экспертов. Первый Национальный чемпионат по профмастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха продлится в столице Татарстана до 11 декабря.