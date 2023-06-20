На чемпионате мира по корэш в Татарстане представят 4 новых вида национальной борьбы

С 23 по 26 июня в Татарстане пройдут чемпионат мира и первенство мира среди юношей по поясной борьбе корэш. Участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из 27 стран мира, а новшеством станут состязания по четырем новым видам борьбы.

В финальной части соревнований пройдут решающие поединки чемпионата в 11 весовых категориях, а также финалы международных соревнований по сумо и чемпионатов мира по новым дисциплинам: пляжному корэш (борьбе на песчаном покрытии) и корэш на лошадях (поясная борьбы верхом на лошадях).

Всего в чемпионате и первенстве мира будет разыграно по 11 комплектов наград среди юношей до 18 лет и мужчин в весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг и абсолютной весовой категории.

Предварительные поединки пройдут в спорткомплексе «Саба Арена» поселке Богатые Сабы, а финальные поединки и торжественные мероприятия состоятся на специализированной площадке этно-фестиваля MINGER в селе Мингер Сабинского района Татарстана 24 июня.

В мероприятиях примут участие четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, а также олимпийские чемпионы Алексей Мишин, Мурат Карданов и Шамиль Хисамутдинов.

Победитель абсолютной весовой категории чемпионата мира по корэш получит главный приз соревнований – автомобиль, предоставленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Напомним, поясная борьба корэш – это официальный вид спорта, в котором перед участником стоит цель в схватке положить соперника на ковер, применив какой-либо из разрешенных приемов.

Корэш, зародившийся 1100 лет назад на территории современного Татарстана, исторически является традиционной борьбой тюркских народов, населявших евразийский континент. Международные соревнования по корэш проводятся в более чем десятке стран мира, корэш включен в программу Всемирной Универсиады, Игр стран СНГ, Всемирных игр кочевников и международных игр TAFISA.