На чемпионате Европы по плаванию примут участие минимум трое татарстанских пловцов

Всероссийская федерация плавания объявила состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы по плаванию (25 м), который пройдет в Казани со 2 по 7 ноября 2021 года.

В составе сборной команды России по плаванию для участия в чемпионате Европы за счет средств Минспорта РФ среди 57 спортсменов трое представителей нашей республики. Это Вероника Андрусенко, Рената Гайнуллина и Григорий Тарасевич.

Кроме того, кандидатами для участия в чемпионате Европы в составе сборной команды России по плаванию за счет бюджета субъектов РФ в числе 12 человек значатся еще два представителя РТ. Это Эдуард Валиахметов и Александр Красных.