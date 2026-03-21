На чемпионате «Абилимпикс» в Татарстане соберутся более 1,8 тысячи участников

С 16 марта по 13 апреля в Республике Татарстан пройдет региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В соревнованиях примут участие около 1 800 конкурсантов – по 600 человек в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты», сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Чемпионат развернется на базе 35 образовательных организаций в 14 муниципальных районах Татарстана. Участники будут состязаться по 50 основным и 75 региональным компетенциям. Среди новинок программы – такие направления, как «Бровист», «Разработка и сборка БПЛА», «Изготовление изделий из ротанга», «Кузовной ремонт», «Специалист по социальной реабилитации» и «Техник‑протезист». Работу конкурсантов оценят около 630 экспертов, а сопровождение на площадках обеспечат порядка 400 волонтеров.

Важной частью чемпионата станет «Фестиваль возможностей» для людей с множественными тяжелыми нарушениями, в том числе с ментальными расстройствами. Главная цель мероприятия – социализация участников, развитие у них первичных профессиональных навыков и содействие социальной занятости, в том числе для тех, кто постоянно проживает в детских домах и интернатах. В рамках фестиваля участники выполнят задания по 22 компетенциям в форме технологических карт. Среди направлений – «Помощник повара», «Изготовление лоскутной куклы», «Пирография», «Декорирование предметов интерьера», «Рисование картин шерстью», «Художественная роспись по дереву» и другие. Ожидается, что в фестивале примут участие около 550 человек.

Также пройдет «Фестиваль знакомства с профессией» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Мероприятие ориентировано на ребят от 5 до 13 лет и пройдет в игровом формате для ранней профориентации. Фестиваль охватит Арск, Казань, Набережные Челны и Нижнекамск. На базе 5 образовательных организаций юные участники смогут проявить себя по 18 компетенциям. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 300 конкурсантов.

Ранее, в 2025 году, представители Татарстана на национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве завоевали 69 медалей, заняв второе место среди регионов в медальном зачете. Кроме того, республику наградили за вклад в развитие движения «Абилимпикс» в части организации и проведения первого Чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».