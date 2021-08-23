На чемпионат Soft Skills в Казань съехались 160 студентов колледжей и техникумов России

В Казани открылся чемпионат Soft Skills Russia. В нем принимают участие 160 студентов колледжей и техникумов России, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Участники будут соревноваться в пяти компетенциях — „Креативность”, „Эмоциональный интеллект”, „Умение работать в команде”, „Проектное мышление” и „Коммуникабельность”», — отметили в министерстве.

Пять победителей, занявших первые места в номинациях, примут участие в семидневном деловом туре по ведущим организациям России для последующего трудоустройства.

Цель проекта — вовлечение студентов средних специальных учебных заведений в практическое освоение универсальных навыков через социально значимую деятельность. Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий и профессиональных образовательных организаций, профилактику девиантного поведения и снижение вовлеченности в деструктивные практики.

Мероприятие проходит в детском оздоровительном лагере «Восток», оно продлится до 25 августа. В открытии чемпионата принял участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.