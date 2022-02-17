На чемпионат России по регби на снегу в Казань приедут команды из 15 регионов страны

В Казани 19-20 февраля пройдет чемпионат России по регби на снегу. На него приедут 16 мужских и 10 женских команд из Казани, Самары, Зеленограда, Перми, Йошкар-Олы, Воронежа, Белгорода, Тюмени, Екатеринбурга, Махачкалы, Москвы, Усть-Лабинска, Краснодара, а также Калининградской, Новгородской и Архангельской областей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Федерации регби РТ Владислав Максимов.

«Официальный чемпионат России по регби на снегу проводится впервые. Отрадно, что он пройдет в Казани. 16 мужских и 10 женских команд сыграют в этом турнире. Матчи пройдут на стадионе „КАИ-Олимп“ 19 и 20 февраля. Встречи будут проходить сразу на двух площадках», — отметил спикер.

Мужской чемпионат будет проходить в таком формате: групповой этап, где команды разделят на четыре группы по четыре команды, затем коллективы, занявшие первые места, сыграют полуфиналы и финал.

В женском разряде будут три группы, победители которых образуют новую из трех команд, где они также сыграют в круговую и определят победителя.

Этот турнир станет просмотровым перед чемпионатом Европы, который стартует через неделю в Москве. У игроков будет возможность проявить себя и попасть в сборную России, добавил главный тренер сборной России и РК «Энергия» из Казани Павел Калашкин.

«Задача у каждой команды одна — выиграть турнир. Но здесь стоит учитывать, что через неделю стартует чемпионат Европы в Москве. Здесь мы будем смотреть на игроков. В последнее время появилось много сильных сборных, таких как Молдавия, Хорватия и другие. Будет очень сложно защитить титул», — заявил Калашкин.

Он напомнил, что первый чемпионат Европы по снежному регби выиграла сборная России в 2019 году. Причем как среди мужчин, так и среди женщин.

При этом Калашкин подчеркнул, что основной костяк команды страны могут составить как раз представители казанской «Энергии».

Что касается женских соревнований, то в турнире будут четыре фаворита: «Кубань» из Краснодара, «Витязь» из Перми, «Торпедо» (Москва) и казанский «Зилант», считает главный тренер клуба из столицы РТ Ришат Абдрахманов.

«Снег для всех одинаковый, но надеюсь, что нам помогут родные стены. Конечно, не будет болельщиков, но мы постараемся показать в Казани хорошую и красивую игру, а также достигнем достойных результатов», — добавил он.

Регби на снегу — дисциплина, которая ведется на поверхности 31 на 25 метров, состоящей из игрового поля (25 на 25 метров) и двух зон зачетного поля (3 на 25 метров). Игровая поверхность из снега должна быть максимально ровной и укатанной, верхний слой может быть рыхлым на глубину до 10-20 сантиметров.