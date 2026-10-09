На чемпионат мира по джиу-джитсу в Казани заявились 1352 участника

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В столице Татарстана впервые стартует чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу TWWBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP 2026.

Турнир, посвященный памяти известного мусульманского тренера Айрата Калимуллина, пройдет 10 и 11 октября.

О подготовке к масштабному событию и ожиданиях от турнира на пресс-конференции рассказал президент российской лиги TWWBJJ по джиу-джитсу Тамраз Бахышов.

По его словам, организация соревнований такого уровня потребовала колоссальных усилий.

«Три месяца подготовки, и сегодня мы начинаем показывать, на что способны. На данный момент у нас заявлено 1352 участника – это очень хороший показатель, тем более что мы впервые проводим турнир в Казани», – отметил Бахышов.

Он подчеркнул, что нынешний турнир значительно превосходит по масштабу предыдущие соревнования.

«Когда проводили чемпионат России и к нам приезжало более 200 человек, мы уже радовались. А здесь 1352 участника – только вдумайтесь в эту цифру. Я посмотрел на географию: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, ОАЭ, Беларусь, Бразилия, Корея, Грузия, Испания, Абхазия и Армения. Несмотря на все трудности, люди все равно пытаются приехать. Я считаю, что это большой спортивный праздник, на который мы всех вас приглашаем», – сказал он.

Отвечая на вопрос о шансах казанских спортсменов, Бахышев отметил, что среди 1352 участников около 200–250 представляют столицу Татарстана.

«Шансы у всех равны. Мы за честный спорт. Российские спортсмены, в частности кавказские борцы, очень сильны и считаются одними из лучших в мире. Поэтому иностранцы едут сюда с опаской, понимая уровень конкуренции», – ответил он.

В завершение Тамраз пригласил всех жителей и гостей республики посетить соревнования.

«Гости увидят, какой красивый и узнаваемый город Казань. Весь мир знает о нем. Мы надеемся, что мы справимся с задачей, проведя мероприятие на высшем уровне. Приходите, будет очень интересно», – резюмировал он.

Поединки пройдут в девяти весовых категориях среди мужчин, женщин, подростков и детей. Также в программу включили категорию параджитсу для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Местом проведения чемпионата станет Дворец единоборств «Ак Барс» в Казани. Официальное открытие турнира запланировано на 10 октября в 8:40, начало схваток – на 9:00.

Кроме того, 11 октября в 19:00 в рамках чемпионата пройдут командные встречи TWW TEAM FIGHTS KAZAN, TWW SUPER FIGHT 7 и TWW JUNIOR 12.

Подробнее об условиях участия и соревнований можно узнать на странице турнира.