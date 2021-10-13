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Ру Тат
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13 октября 2021  15:03
Павел Климчак

На челнинский завод ЖБИ завели уголовное дело за долги перед сотрудниками на 6 млн рублей

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Как полагает следствие, с 2014 по 2018 годы ООО «Завод железобетонных изделий – 210» не выплачивал зарплату 131 своему работнику, в связи с чем образовался долг более 6 млн рублей. Через какое-то время организация была признана банкротом. Однако при совместной работе сотрудников СК и УЭБ и ПК МВД по РТ были установлены учредители и бенефициары организации.

В данный момент на предприятии проводятся обыски, изымают необходимую документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Расследование уголовного дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следком обращается ко всем работникам ООО «ЗЖБИ – 210», которым не выплатили зарплату, с просьбой обратиться в следственные органы по телефону 8 (8552) 47-06-29.

#Набережные Челны #невыплата зарплаты #жби
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