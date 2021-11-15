На челнинцев составлено более 10 тыс. протоколов об административных правонарушениях

С начала 2021 года в Набережных Челнах составлено более 10 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Основная часть — за размещение транспорта на озелененных территориях. Об итогах работы городской административной комиссии за девять месяцев на аппаратном совещании в мэрии рассказала заместитель председателя Айзира Хамзина.

«Основная часть административных материалов за 9 месяцев 2021 года рассмотрена за размещение транспортных средств на озелененных территориях. Всего за 9 месяцев рассмотрены 4 278 таких нарушений, что 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (в 2020 году — 1 719)», — отметила спикер.

Она доложила, что составлением протоколов об административных правонарушениях занимается более 90 должностных лиц. Для упрощения работы в этом году в Автограде внедрены семь комплексов «Дозор». Устройства автоматически фиксируют правонарушения в области благоустройства.

Хамзина назвала наиболее часто нарушаемые пункты правил благоустройства города. «Действуют Правила благоустройства более десяти лет, однако, такие нарушения, как несвоевременная уборка территории, размещение и эксплуатация средств наружной информации без согласования, а также нарушения при выполнении земляных работ выявляются чаще всего», — подчеркнула докладчик.

Также, по словам спикера, особое внимание уделялось ликвидации несанкционированной торговли.

С начала года проведено более 100 заседаний комиссии, рассмотрено 10 112 протоколов об административных правонарушениях, в том числе более 3,3 тыс. по нарушениям, выявленным посредством спецсредств.

«В результате рассмотренных материалов общая сумма наложенных штрафов за 9 месяцев 2021 года составила 26 млн 717 тыс. рублей, взыскано 9 млн 134,5 тыс. рублей», — резюмировала докладчик.